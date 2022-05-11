Kuşadası Belediyesi Davutlar Cemevi için harekete geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi Davutlar Cemevi için harekete geçti

İHA

Kuşadası Belediyesi Davutlar Cemevi için harekete geçti

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Cemevi’nin yöneticileri ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Alevi Kültürünü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Cemevi’nin eksiklerinin giderilmesi için bir çalışma başlattı. Bu çerçevede Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Cemevi’ni ziyaret etti. Güvercin Masa Gezici ekibinin de katıldığı ziyarette Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Cemevi Başkanı Haydar Erdoğan ve yöneticiler ile bir toplantı yaparak sorun, talep ve önerileri dinledi. Ardından cemevini dolaşan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, bahçede gerçekleştirilecek peyzaj düzenlemeleri ile binaya yapılacak olan asansörün monte edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediyesi olarak her kesime hizmet götürmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Davutlar Mahallesi’nde yaşayan Alevi hemşehrilerimiz bizim için çok değerli. Davutlar Cemevi’nin onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle cemevinin eksiklerini gidermek için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Davutlar Alevi Kültürünü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Cemevi Başkanı Haydar Erdoğan ise “Ziyaretimize gelerek bizlere yakın ilgi gösteren Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan’a çok teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi, ne zaman ihtiyacımız olsa bizlerle yakından ilgileniyor. Bugün de kendisine cemevimizin eksiklerini ilettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın BŞB'de Stevenson gitti, Semra geldi
YEREL HABERLER Aydın BŞB'de Stevenson gitti, Semra geldi
Nazilli altyapısında Aktar dönemi
YEREL HABERLER Nazilli altyapısında Aktar dönemi
Polis, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneyi arıyor
YEREL HABERLER Polis, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneyi ...
Geleneksel El Sanatları Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Geleneksel El Sanatları Sergisi açıldı
Aydın’da kırmızı palmiye böceği kontrolleri yapılıyor
YEREL HABERLER Aydın’da kırmızı palmiye böceği kontrolleri yapılıyor
Aydın’da Trafik Haftası’nda yayalar bilgilendirildi
YEREL HABERLER Aydın’da Trafik Haftası’nda yayalar bilgilendirildi
Didim’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Didim’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yakan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yakan ...
Zincirleme trafik kazası, kaza getirdi: 1 yaralı Çine’de yarım saat arayla aynı yerde 2 kaza
YEREL HABERLER Zincirleme trafik kazası, kaza getirdi: 1 ...
Tavşanburnu Tabiat Parkı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Tavşanburnu Tabiat Parkı kapılarını açtı
Didim'de Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Didim'de Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu
İçme suyu dolum tesisinde çıkan yangın söndürüldü (2)
YEREL HABERLER İçme suyu dolum tesisinde çıkan yangın söndürüldü (2)
Horsunlu Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Horsunlu Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar hız kazandı
Söke’de kamyon sulama kanalına devrildi
YEREL HABERLER Söke’de kamyon sulama kanalına devrildi
Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan, Kaymakam Güney’le görüştü
YEREL HABERLER Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan, Kaymakam ...
Kuşadası Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Kuruyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Kuruyor
Kuyuya düşen domuzları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen domuzları itfaiye kurtardı
Aydın'da kayıp kadının cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Aydın'da kayıp kadının cesedine ulaşıldı
İçişleri Bakanı Soylu’nun ismi Koçarlı'daki konferans salonuna verildi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu’nun ismi Koçarlı'daki konferans ...
Aydın’da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Aydın’da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı
Enerya’dan, doğalgaz kullanmak zorunda kalan vatandaşlara çifte eziyet
YEREL HABERLER Enerya’dan, doğalgaz kullanmak zorunda kalan ...
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor Tatbikat gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ...
85 yaşındaki Altan Nine’nin Menderes sevgisi görenleri şaşırtıyor Almanya’da ilk maaşı ile satın aldığı Menderes porselenini gözü gibi saklıyor
YEREL HABERLER 85 yaşındaki Altan Nine’nin Menderes sevgisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.