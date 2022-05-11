Vali Aksoy’un Hemşireler Haftası mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 1218 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, “Hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan Hemşirelerimizin Hemşirelik Haftasını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabırla, hoşgörüyle, özveriyle çalışarak insanlığa hizmet eden hemşirelerimiz, sağlık sistemimizin bu günlere gelmesinde çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bilindiği üzere, Devletimiz sağlıklı toplum yapısı oluşturmak için koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra tedavi hizmetlerini de en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindedir. Son yıllarda sağlık alanındaki hızlı değişim ve gelişim, insanımızın daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlaması yanında, hemşirelerin eğitim seviyesinin yükselmesi, mesleğin profesyonelleşmesini de temin etmiştir. Hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız bu meşakkatli görevleri yerine getirirken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunları en aza indirebilmek için devletimiz büyük gayret göstermektedir. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarından ekonomik sıkıntılarına kadar birçok alanda iyileştirmeler yapılmakta ve yapılmaya da devam edilmektedir.

Bu anlamda, hemşirelik haftasının, toplumdaki sağlık bilincini artıracak ve sağlık hizmetlerini daha ileriye götürecek faaliyetlerle değerlendirilmesinin önemi büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle, İnsan hayatının kutsallığının farkında olarak sabır, üstün gayret ve sevgi ile çalışan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutluyor, sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

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