Davutlar Mahallesi’ne 4 ayda 20 bin metrekare yeni yol çalışması yapıldı

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyum ve iş birliği sayesinde Davutlar Mahallesi’nin kronikleşmiş altyapı sorunları hızla çözülüyor.



Çalışmalar çerçevesinde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılının ilk 4 ayında Gücün, Kavak, Şehit Erkan Başlık, Sezgin, Arapçı, Tütüncü, Yeşilova, Efeoğlu, Hazar, Mete, Çavuşoğlu, Yorulmaz, Altun sokaklar ile Fatih ve İstiklal caddelerine toplam 20 bin 209 metrekare kilit parke ve granit yüzeyli beton taşı döşendi.



Yeni yılda Davutlar Mahallesi’nin farklı noktalarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım ile bordür ve oluk imalatlarını da ihmal etmedi. İlgili kurumlarca elektrik, su, telefon ve internet hatlarının yenilendiği bölgelerde meydana gelen hasar ve bozulmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından anında giderildi. Bölgede ekiplerce 4 ayda 18 bin 200 metrekarede yol bakım çalışması gerçekleştirildi. Davutlar Mahallesi’nde sürdürülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tamamlandığında bölge toplam 250 bin metrekarelik yeni yola kavuşmuş olacak.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi’ne yapacakları yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, “Daha önce 2022 Davutlar Mahallesi’nin yılı olacak demiştik. Bu amaçla çalışmaya devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Davutlar Mahallemizin eksiklerini tek tek tamamlayacağız. Kaybedecek vaktimiz yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.