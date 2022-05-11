Engelli dernekleri yöneticileri Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın’daki engelli derneklerinin yöneticileri Engelliler Haftası dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yücel Balkım, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şube Başkanı Zeliha Gündoğdu ile Nazilli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Aysun Bademli hazır bulundu. Dernek yöneticileri Başkan Çerçioğlu’na engelli vatandaşlara verdikleri destekler ve hayatlarını kolaylaştırmak için attığı adımlar için teşekkür etti. Her zaman engelli vatandaşların yanında olacaklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu ise dernek yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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