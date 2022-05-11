Söke'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Söke'ye bağlı Yenikent Mahallesi, SökeKuşadası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. 09 AGH 939 plakalı motosiklet ile SökeKuşadası yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini aldıktan sonra yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.