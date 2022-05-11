Söke'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Söke'ye bağlı Yenikent Mahallesi, SökeKuşadası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. 09 AGH 939 plakalı motosiklet ile SökeKuşadası yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini aldıktan sonra yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.