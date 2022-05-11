Polis, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneyi arıyor (2)

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

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ANNE YAKALANDI, ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI

Aydın'da, oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine ortan kaybolan Melisa S. (23), polis tarafından saklandığı Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, S.T.'yi de annesinden aldı. Koruma altına alınan S.T.'nin, işlemlerinin ardından halasına teslim edileceği öğrenildi. Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-05-11 16:33:25



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