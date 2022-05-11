Polis, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneyi arıyor (3)

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ANNE SERBEST KALDI

Aydın'da, oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine ortadan kaybolan ve saklandığı Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evde bugün polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Melisa S. (23), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-05-11 19:07:49



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