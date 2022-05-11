Kuşadası’nda cankurtaran adayları yoğun bir eğitimden geçti

Kuşadası Ticaret Odası ve KODER (Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği) işbirliğiyle, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna ait TSSF / ILS Bronz ve Gümüş Cankurtaran kursu düzenlendi.



Sezonun başlamasıyla birlikte turizm tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşen mesleki eğitim kursunda, cankurtaran adayları; Bronz Cankurtaran için 3 gün, Bronz Gümüş Cankurtaran için toplam 5 gün eğitim aldılar.

Cankurtaran eğitiminde teorik ve pratik eğitim alan kursiyerler, havuzlarda ve aqua parklarda boğulma vakalarını engellemek, kazaya müdahale etmek için yoğun bir eğitimden geçtiler. Kuşadası Ticaret Odası’nda, ilk yardım maketleri üzerinde uygulamalı suni solunum, kalp masajı, yaralılara müdahale gibi konularda teorik eğitim alan kursiyerler, daha sonra da havuz çalışmalarında pratik yaparak suda baygın kazazede taşıma, su içerisinde panik haldeki biri ile boğuşma ve etkisiz hale getirip taşıma şekillerini öğrendiler.



Başarılı olan adayların Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu onaylı Cankurtaran Belgelerine sahip olduğu cankurtaran eğitimleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalış ve cankurtaran eğitmeni Tolga Pat tarafından verildi.

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