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Aydın’da yağışlı hava aralıklarla devam edecek

İHA

Aydın'da bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışlı hava aralıklarla devam edecek.

Aydın’da yağışlı hava aralıklarla devam edecek

Aydın’da bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışlı hava aralıklarla devam edecek.
Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da sağanak yağışlı havanının önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Aydın’da havanın bugün parçalı ve az bulutlu, yarın parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 27 ile 31 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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