Aydın’da yağışlı hava aralıklarla devam edecek

Aydın’da bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışlı hava aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da sağanak yağışlı havanının önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Aydın’da havanın bugün parçalı ve az bulutlu, yarın parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 27 ile 31 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

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