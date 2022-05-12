Yayla turizminin yeni adresi yeni sezona hazır

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, alternatif turizmin kapısını aralayan Gelenbe Mesire Alanı’nın yeni sezonda hizmete açıldığını duyurarak, vatandaşlar mesire alanına davet etti.



Aydın’ın Buharkent ilçesinde hizmete açıldığı günden bu yana vatandaşların rağbet gösterdiği Gelenbe Mesire Alanı, yeni sezon için vatandaşları ağırlamak için yeni zon için hizmete girdi. Doğanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara alternatif yayla turizmi seçeneği sunan mesire alanı, doğal ürünleriyle de vatandaşların tercih ettiği yerler arasında. 19 bin metrekarelik bölge üzerine kurulan mesire alanının hizmete açıldığını duyuran Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, vatandaşları mesire alanına davet etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyuru yapan Başkan Erol, paylaşımında “Buharkent Belediyesi Gelenbe Mesire Alanımız hizmete açılmıştır. Et reyonundaki etlerin fiyatları kasap ve şarküteri fiyatları ile aynıdır. Aynı şekilde sebze ve meyve fiyatları da manav ve marketlerle aynı olacaktır. Köşklerden ücret alınmayacaktır. Siz değerli misafirlerimiz ve çocuklarımız için atlarla vakit geçirebilmek için küçük bir çiftliğimizde bulunmaktadır. Sizleri bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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