ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası’nın teknik toplantısı gerçekleşti.



10 takım ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası, 1213 Mayıs 2022 tarihinde ADÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek. Gerçekleştirilecek olan şampiyona için teknik toplantı düzenlendi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Şampiyona yer alacak tüm sporculara başarılar dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.