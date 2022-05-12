Nazilli 19 Mayıs’ta müziğe doyacak

Nazilli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde Nazillilileri ünlü müzik grupları Yeni Türkü ve Zakkum ile buluşturacak.



Nazilli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Çeşitli etkinliklerle gün boyu bayram ruhunu yaşatmaya hazırlanan Nazilli Belediyesi, gecenin finalini ise Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından Yeni Türkü ve Zakkum konseri ile yapacak. Sunuculuğunu Serdar Yıldırım'ın yapacağı program 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.19'da Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek.



Tüm Nazilli halkını bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Pandemi nedeniyle yıllardır bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya hasret kalmıştık. Tedbirlerin hafifletilmesi ile birlikte 19 Mayıs için böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm gençlerimizi, hemşehrimizi, çevre il ve ilçeden vatandaşlarımızı bu özel günde bayram coşkumuza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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