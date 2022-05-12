Didim Belediyesi, 250 adet palmiye ağacının dikimini gerçekleştiriyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 5 kilometrelik karayolu üzerinde 250 adet palmiye ağacının dikimi ile peyzaj düzenlemesi gerçekleştirmeye başladı.



Turizm sezonu öncesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile tüm birimleriyle sahaya inen Didim Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Kent çehresini güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir Didim oluşturmak ve yeşil alanları arttırmak için çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüren Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun noktalarından olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde peyzaj düzenlemelerine başladı. Aynı zamanda Didim'in ana giriş yolu olan cadde üzerinde 5 kilometre uzunluğundaki refüje 250 adet palmiye ağacının dikimine başlandı. Ekipler, palmiye ağaçlarının dikiminin yanı sıra refüjde peyzaj çalışmaları da gerçekleştiriyor.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelen Başkan Atabay, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Atabay, "Didim'i hak ettiği değere kavuşturmak, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin dört bir yanında sürdürdüğümüz çalışmalar her geçen gün hızlanarak devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizde Didim'in girişinde bulunan, ilçemize gelecek milyonlarca yerli ve yabancı turisti karşılayacak olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde çalışmalara başladı. Ekiplerimiz 250 adet palmiye ağacının yanı sıra çeşitli çiçeklerin ve bitkilerin dikimini sürdürüyor. Hummalı çalışmaları nedeniyle ekiplerimize teşekkür bir kez daha teşekkür ederim. Didim için çalışmaya sürdüreceğiz" dedi.

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