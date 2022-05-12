Metruk ev alevlere teslim oldu

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında metruk ev küle dönerken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.



Yangın, Arslanlı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyler Caddesi üzerinde bulunan tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevlerin sardığı evdeki yangına, mahalle sakinleri, ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sek edildi. Ekipler metruk evde çıkan yangını, yandaki binalara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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