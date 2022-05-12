Kuyucak'ta Gençlik Haftası' etkinlikleri başladı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.



Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda ilçeler arası voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Bozdoğan, Buharkent, Karacasu ve Kuyucak ilçelerinden yaklaşık 120 sporcu katıldı. Kuyucak’ın kız ve erkek takımı da finale kalma başarısı gösterdi. Kuyucak ilçesi kızlarda grup şampiyonu olurken, erkeklerin şampiyonu Bozdoğan oldu. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu etkinliği Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ da takip etti.



Turnuvada mücadele eden sporculara Kuyucak Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar verildi. Grup şampiyonu olarak yarı finale yükselen Kuyucak Belediyespor Kız Voleybol Takımı’na da başarılar dileyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.



Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kuyucak Belediyesi tarafından ilçede Gençlik Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceği öğrenildi.

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