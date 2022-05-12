Başkan Tuncel; “Bir tarihi yapıyı daha yakın zamanda Sökemize kazandıracağız”

Söke Belediyesi tarafından tarihi Kemalpaşa Mahallesi’nde kamulaştırılan tarihi yapıların restorasyonu sürerken, bir yandan da bu yapıların yaşaması için planlamalar da yapılıyor.



Geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan Dr. Baki Öktem Konağı ‘Konuk Evi’ olarak düzenlenmiş ve hizmete açılmıştı. Kemalpaşa Mahallesi’nde proje danışmanı mimar Mine Şavkay öncülüğünde Söke Belediyesi personeli tarafından restorasyonu tamamlanan son tarihi yapı ‘Dalgıç Konağı’ oldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Dalgıç Konağı’nı gezdi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Kültür Müdürü Hüseyin Batir ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi alan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Dalgıç Konağı’nın da yakın zamanda Söke’nin kültürüne kazandırılacağını söyledi.



Tarihi yapının tekrar ayağa kaldırıldığını ve Söke’ye yakışır bir hale getirildiğini belirten Başkan Tuncel, “Söke’nin tarihi geçmişi ve kültüründe büyük değere sahip Kemalpaşa Mahallemizi önemsiyoruz. Geçmişin mirasını geleceğe taşımak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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