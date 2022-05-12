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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de Vegfest heyecanı başladı

İHA

Didim’de Vegfest heyecanı başladı

Türkiye'nin ilk vegan dostu Belediyesi olan Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Didim VegFest, 202122 Mayıs tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ile buluşacak. Festivale sayılı günler kala hazırlıklar başladı.
Barselona'nın ardından 'Vegan Dostu' statüsünü kazanan ikinci kent olan Didim, Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Didim VegFest için gün sayıyor. İlk olarak 2017'de düzenlenen ve bu yıl 4'üncü kez misafirlerine kapılarını açacak olan Didim VegFest, 202122 Mayıs tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.
20 Mayıs'ta başlayacak olan Didim VegFest de, Didim ile özdeşleşen Apolon Tapınağı'nın yanındaki tarihsel yolda kapılarını açacak. Bu yıl düzenlenecek olan paneller, söyleşiler, film gösterimleri ve atölyeler çerçevesinde alanında uzman birçok isim ağırlanacak.
Geçmişte vegan kokoreç, lahmacun, baklava ve mantı gibi birçok geleneksel Türk lezzetini misafirleri ile buluşturan Didim VegFest, dünya mutfağını da bünyesinde barındıracak. Onlarca stantta vegan yemekleri ve yerel lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Bunlar ile birlikte Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetleri enginar, kabak çiçeği dolması, zeytinyağlılar ile Didim'e özgü lezzetler misafirlere tattırılacak.
Son olarak 2019 yılında düzenlenen ve ardından pandemi nedeniyle ara verilen festivale yüz binlerce katılımcının gelmesi bekleniyor. 2019 yılında düzenlenen festivalde 200 binden fazla misafiri ağırlayan Didim, bu yıl katılımcı sayısını katlamayı hedefliyor.
Veganizmin tüm detaylarıyla işlendiği festivalde mezbaha gerçeklerinden, hayvanların çalıştırılmasına, hayvan haklarından, türcülüğe kadar uzanan konularda paneller de düzenlenecek.
Festival boyunca eğlence de durdurmak bilmeyecek. Ceylan Ertem, Pınar Keleş, Atilla Volga Şengül gibi birçok ünlü ismin müzikseverler ile buluşacağı festivalde 7'den 70'e herkese hitap eden çeşitli etkinlikler hayat bulacak.
Didim VegFest'e sayılı günler kala kentte hazırlıklar başladı. Tüm birimleriyle kenti festivale hazırlayan Didim Belediyesi, Didim'in dört bir yanında temizlik, peyzaj ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, festivalin düzenleneceği Apollon Tapınağı çevresinde stant kurulumuna da başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Didim VegFest'te stant kuracak olan katılımcılar da Didim'e gelmeye başladı. Didim Vegfest'e katkı sunacak isimlere, festival öncesinde Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu ve Gastronomi Derneği Başkanı, Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin tarafından eğitim verildi. Didim VegFest'e ilk defa katılacak olan isimlerin sorularının da cevaplandığı eğitim etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.
Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Festival hakkında bilgi vererek tüm vatandaşları Didim'e davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Ege sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını, bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Festivalin amacına ulaştığını sosyal medyadan, sokaktaki insanların ilgisinden görebiliyoruz. Festival büyüyerek gelişmeye devam edecektir. Doğal ve tarihi güzellikleriyle Ege'nin incisi olan Didim’e herkesi bekliyoruz" dedi.

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