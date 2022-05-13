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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da özel öğrenciler şenlikte bir araya geldi

İHA

Aydın’da özel öğrenciler şenlikte bir araya geldi

Aydın’da eğitim gören özel öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Eğitim Şenliği’nde bir araya geldi. Özel öğrenciler tarafından hazırlanan el sanatları, resim gibi birbirinden farklı eserler ise büyük beğeni topladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Aydın Özel Eğitim Şenliği, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Aydın Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, protokol üyeleri, öğretmenler, davetliler ile özel eğitim öğrencileri ve aileleri katıldı. Özel eğitim öğrencileri, akranlarından soyutlamadan eğitim imkanlarına sonuna kadar erişim sağlayabilmeleri, yetenekleri doğrultusunda ürettikleri ürünleri ve çalışmalarını sergileyebilmeleri ayrıca toplum nezdinde bu öğrencilere yönelik ön yargıların kırılması amacıyla düzenlenen şenlikte özel eğitim öğrencilerin danışman öğretmenleri gözetiminde hazırladığı ve 25 farklı stantta sergilenen el sanatları, resim, güzellik ve saç bakımı, tekstil teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek, içecek hazırlama, tarımsal üretim alanlarındaki el emeği ürünler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Şenlikte ayrıca özel eğitim öğrencileri tarafından sergilenen semazen gösterisini de keyifle izleyen seyirciler, öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı.

Törende yaptığı konuşmada özel eğitim öğrencilerinin aldığı eğitimler sonrasında geldikleri nokta ile gurur duyduğunu ve her zaman çok daha iyisini yapabileceklerine yürekten inandığını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “11 farklı özel eğitim okulundan 59 öğrenci ve 44 danışman öğretmenimizin görev aldığı müdürlüğümüz tarafından ilk kez düzenlenen Aydın Özel Eğitim Şenliği’nde emeği geçen başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere danışman öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, velilerimize ve şenlik için desteklerini ve emeklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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