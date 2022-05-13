Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde piknik havasında kutlama

Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri, Hemşireler Günü’nü hastane bahçesinde piknik havasında kutladı.



Hemşireler Günü dolayısıyla Aydın genelinde gerçekleştirilen etkinlikler devam ederken, Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından hastane bahçesinde bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde hazırlanan etkinlikte bir araya gelen hemşireler, piknik havasında gerçekleştirilen kutlamada, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe hastane yönetiminin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut ile hemşireler katıldı.



Konu ile ilgili Atatürk Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Hastanemiz arka bahçesinde 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Ebru Kurt ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Op. Dr. Hakan Bulut'un katılımıyla 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü doyasıya kutladık. Hastanemiz mutfak personellerinin özveriyle hazırladığı pastayı kesip, hazırladıkları ikramları hemşirelerimize ve diğer çalışma arkadaşlarımıza sunduk. Müzik eşliğinde, piknik havasında güzel bir kutlama geçirdik. Ayrıca Aydın'ımızın birbirinden değerli işletmelerinin sponsor olduğu kıymetli hediyelerini kura çekimi gerçekleştirerek personellerimize takdim ettik. Bizlere destek olan değerli işletmelerimize teşekkür ederiz. Bilgi, deneyim, emek ve fedakarlıkla mesleğini icra eden bütün hemşirelerimize teşekkür ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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