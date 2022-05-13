Başkan Çerçioğlu Marangozlar Odası yönetimini ağırladı

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Aydın Marangozlar Odası'nın yeni seçilen yönetim kurulu, oda başkanı Ertan Kaya önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Başkan Çerçioğlu, yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ertan Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyse gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik edip her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

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