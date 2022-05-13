Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

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Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç beraberindeki heyetle birlikte Vakıflar Haftası sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.



Ziyarette Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için Saraç’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, Saraç ve beraberindeki heyetin Vakıflar Haftası’nı kutlarken, Saraç gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti.

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