“Söke Okuyor” Projesinin Ödül Töreni Yapıldı

Söke Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Söke Okuyor’ adlı kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.



Söke Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan ödül törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes başta olmak üzere davetliler, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Ekim ayında hayata geçirilen projede ilk ve ortaokul düzeyinde jüri tarafından belirlenen kitaplar yeterli süre verilerek katılımcılara okutuldu. Ardından ilk sınav Aralık ayında online olarak yapıldı. 6 sınav sonucunun ortalamaları alınarak dereceye girenler belirlendi. Projeye 2 Bin 156 öğrenci katılırken, aralarından 18 öğrenci ve sorumlu öğretmen dereceye girdi.



Törenin açılış konuşmasından konuşan proje koordinatörü Söke İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Mustafa Polat, proje ile ilgili bilgiler verdi. Polat konuşmasında; “Yola çıktığımız ‘Söke Okuyor’ projemiz ilimizde ilk defa Söke ilçemizde gerçekleşmiş olup, bizdeki olumlu sonuçları görüp istişare ettikten sonra da ilimiz Efeler ilçesinde de uygulanmıştır. Çocuklarımızın boş zamanlarını kaliteli geçirmelerini sağlamak, Sorumluluk duygusunu geliştirebilmek, Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, Sosyal medya bağımlılığından koruyabilmek, Öğrencilerin arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkilerini sıcak tutmak, Okuduğunu anlayan ve yorumlayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme becerisi geliştirmek, Öğrencilerin hayal dünyalarını zenginleştirebilmek, Karar verme yeteneklerini geliştirmek, Genel kültürlerini arttırmak, Soran, sorgulayan ve okuduğunu yorumlayabilen nesiller yetiştirmek başlıca amaçlarımızdır” dedi.



Dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

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