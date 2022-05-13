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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyucaklı güreşçiler uluslararası turnuvada dereceye girdi

İHA

Kuyucaklı güreşçiler uluslararası turnuvada dereceye girdi

Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Antalya’da gerçekleşen 24. Uluslararası U17 Yıldız Erkekler ve Kadınlar Zafer Turnuvası’nda dereceye girdi.

Kuyucak’ta son günlerde gelen sportif başarın ardı arkası kesilmiyor. Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Antalya’da gerçekleşen 24. Uluslararası U17 Yıldız Erkekler ve Kadınlar Zafer Turnuvası’nda ter döktü. İlk defa milli olarak yarışan Songül Kavak 46 kilogramda ikinci olurken, Suna Durmaz da 57 kilogramda üçüncü oldu. Haziran ayında Romanya’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapan sporcular, çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı Antrenörü Veli Eriş, “Kuyucak Belediyespor olarak bu yıl yapılacak Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda Kuyucak’a madalya kazandıracağız. Bunun için çalışıyoruz. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi’ye ve bize en başından beri büyük destekler veren Kuyucak Belediye Başkanımız Metin Ertürk’e destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız’ı ziyaret eden Antrenör Veli Eriş, güreşçiler Songül Kavak ve Suna Durmaz, madalya sözü vererek destek istedi.

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