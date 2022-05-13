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Karacasulular, Büyükşehir’in bahar konseriyle doyasıya eğlendi

İHA

Karacasulular, Büyükşehir’in bahar konseriyle doyasıya eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı Bahar Konserleri’ne Karacasu’dan başlarken, birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konsere gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte açık hava etkinliklerine başlayan Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı “Bahar Konserleri” çerçevesinde ilk konserine Karacasu Cumhuriyet Meydanı’nda verdi. Birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konsere, genci yaşlısı yüzlerce Karacasulu katıldı. Konser öncesinde çocuklara balonlar dağıtıldı ve yüz boyama yapıldı. Konserin başlamasıyla birlikte coşku içinde her şarkıya eşlik eden Karacasulular eğlenceli dakikalar geçirdi.

İki saat süren konser boyunca canlı müziğin keyfini çıkaran vatandaşlar, kültür sanat etkinlikleriyle kendilerini buluşturan ve her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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