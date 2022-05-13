Karacasulular, Büyükşehir’in bahar konseriyle doyasıya eğlendi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı Bahar Konserleri’ne Karacasu’dan başlarken, birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konsere gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte açık hava etkinliklerine başlayan Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı “Bahar Konserleri” çerçevesinde ilk konserine Karacasu Cumhuriyet Meydanı’nda verdi. Birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konsere, genci yaşlısı yüzlerce Karacasulu katıldı. Konser öncesinde çocuklara balonlar dağıtıldı ve yüz boyama yapıldı. Konserin başlamasıyla birlikte coşku içinde her şarkıya eşlik eden Karacasulular eğlenceli dakikalar geçirdi.



İki saat süren konser boyunca canlı müziğin keyfini çıkaran vatandaşlar, kültür sanat etkinlikleriyle kendilerini buluşturan ve her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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