Aydın'ın Söke ilçesinde ‘Söke Tarihini Öğreniyor’ projesi çerçevesinde başlatılan 'Mübadele Sohbetleri' sürerken, gerçekleştirilen sohbet toplantılarında tanıkları Söke’nin tarihini anlatmaya devam ediyor.



Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Söke Belediyesi ile Söke Kent Konseyi’nin destek verdiği söyleşiler dizinin ikincisinde Hüsnü Adalı konuşmacı konuk olarak yer aldı. Ailenin fertlerinden Hüsnü Adalı; Girit’ten Söke’ye bir göç hikayesi olan ‘Neşetzadeler ve Adalı Ailesi’ni, yaşadıklarını ve tanık olduklarını paylaştı. Tarihi Kemalpaşa Mahallesi Uzbek Konağı’nda gerçekleşen söyleşi oldukça ilgi gördü. Tarihin tanıklarının konuk edileceği söyleşiler dizisinin farklı konu ve konuklarla devam edeceği belirtildi.



Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç, “göçle gelen ailelerinin son temsilcilerinden yaşanmışlıkları, kendi ağızlarından dinlemeye devam edeceğiz. Böylece kayıt altına alınan detaylar Söke’nin tarihine ışık tutacak, önemli bir envanter oluşturacak” dedi.

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