Acil Tıp Asistanları Kuşadası’nda Bir Araya Geldi

Çeşitli üniversiteler tarafından Kuşadası'nda düzenlenen ‘Acil Tıp Asistan Sempozyumu’ (ATAS) başladı. Üç gün sürecek sempozyumda, acil tıp teknikerlerinin yaşadığı sorunlar ele alınacak.

Acil Tıp Asistanlarını tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan sempozyum, bu yıl Kuşadası’nda düzenlendi. Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB) Başkanı Dr. Adil Ocak, Türkiye Acil Tıp Derneği başkan ve yöneticileri ile birlikte Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden çok sayıda Acil Tıp Asistanı katıldı. ‘Sesimi duyan var mı?’ sloganıyla gerçekleştirilen sempozyum 15 Mayıs’a kadar sürecek. Paramedik alanda görev yapan sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının masaya yatırılacağı sempozyumda çeşitli sosyal etkinlikler de yapılacak.

“Görünmeyen Kahramanlarsınız”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, programda yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Ömer Günel'in selamını ileterek "Acil Tıp Asistanları, sağlık çalışanları arasında görünmeyen kahramanlardır. Tıbbi vakalarda can kurtaran ekibin en önemli parçalarından biridir. Sizleri burada ağırlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum" diyerek herkese güzel ve verimli bir sempozyum diledi.

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