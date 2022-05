Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı

Nazilli’de 1016 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki rehabilitasyon okulları ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Engelsiz Bahar Şenlikleri gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesinin katkılarıyla, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde ilçedeki rehabilitasyon okullarının katılımı ile 4.’üncü Geleneksel Engelsiz Bahar Şenliği etkinlikleri Sümer Park’taki Kır Düğün Salonunda yapıldı. Diğer senelerde olduğu gibi yarışmaların ve gösterilerin yer aldığı şenlik etkinliğinde, engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlenirken, Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar ile güzel bir gün yaşadı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın katılımı gerçekleştirilen etkinlikte engelli öğrenciler, hazırladıkları gösterileri izleyicilere sundu. Öğrenciler arasında yapılan halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, balon patlatma, çuvalla yürüme, sandalye kapma yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik başlangıcında geçtiğimiz hafta kutlanan Anneler günü dolayısıyla tüm annelere ithafen en yaşlı engelli annesi Hatice Koçan’a NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı tarafından çiçek takdim edildi. Yazıcı göreve başladıkları ilk günden bu yana rehabilitasyon okulları ile birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek; “Bundan 6 sene önce etkinliğimizin birincisini yapmıştık. O günden bu güne geleneksel hale getirmiştik. Ama geçtiğimiz iki yıl pandemi dolayısıyla şenliğimizi yapamamıştık. Artık normaleşme sürecine geçtik ve bundan sonra şenliğimiz her yıl kaldığı yerden devam edecek. Bu sene 4. Geleneksel Engelsiz Bahar Şenliğimizi yapıyoruz. Bu etkinliğimizi Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Nazilli’de faaliyet gösteren rehabilitasyon okulları ve diğer paydaşların da katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Şenliğimize katkı sağlayan ve burada bizimle olan her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Engelliler haftasını kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan her yıl engelli çocuklar ve diğer tüm çocuklar ile ilgili etkinliklerde katkı sağlayan Lunapark sahibi Yüksel Ozan plaket takdim etti. Plaket takdimi sırasında duygularını dile getiren Özcan; “Bu gün burada sizlerle olmaktan çok mutlu oldum. Bu güzel faaliyetlerinden dolayı Tayfun Yazıcı Başkanım ve katkı sağlayan özel rehabilitasyon merkezi okullarının temsilcilerine teşekkür ediyorum” diyerek bu tür etkinlik ve şenlikleri daha geniş çerçeveli ve daha güzellerini yapmayı planladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.