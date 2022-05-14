Aydın Valisi Aksoy'un '14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine vesile olan eczacılarımızın mesleki sorunlarını görüşmek, incelemek ve çözüm yolları bulmak amacıyla her yıl ‘14 Mayıs Eczacılık Günü’ olarak kutlanmaktadır. Hiç kuşkusuz ki insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan eczacılık en köklü mesleklerden olup, insan sağlığına yaptığı hizmetlerle dünyada olduğu gibi ülkemizde de değerini hiçbir zaman kaybetmeyen meslek gruplarından biridir. Sağlık sektörümüzün önemli bir unsuru olan ilacın üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılarımız, büyük özveri ve gayret içerisinde görevlerini icra ederek çağın hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak ilaçlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmekte, kendilerini sürekli olarak değişime ve gelişime açık olarak yenilemektedir. Vatandaşlarımızın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin ederek, bu hizmetlerin gece gündüz demeden kesintisiz olarak verilebilmesini sağlayan eczacılarımız, toplumda bilinçli ilaç kullanımının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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