Kızılay Aydın’dan, Ankara çıkarması Başkan Yavuz: “Kızılay, insanlığın umududur”

Türk Kızılay'ının olağan genel kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz; “Kızılay, Türkiye’nin gururu, insanlığın umududur” dedi.

Dünya genelinde 154 yıldır zor durumda olanlara yardıma koşan Kızılay’ın Ankara'da gerçekleşen 103. Genel Kurulu Toplantısı’na Aydın ekibi de tam katılım sağladı. Genel kurula, Kızılay Aydın Şube Başkanlığı koordinesinde Efeler Şube Başkanlığı, Nazilli Şube Başkanlığı ve ilçe temsilcilikleri katılım sağlarken, delegelere Genç Kızılay Aydın Teşkilatı eşlik etti. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını dileyen Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz ise yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ı tebrik etti.

Genel kurul sonrasında açıklamalarda bulunan Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz; “157 yıllık köklü geçmişimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olan Türk Kızılay'ımızın Ankara'da gerçekleşen 103. olağan genel kuruluna katılım sağladık. Türkiye'nin Gururu, İnsanlığın Umudu sloganımız la gerçekleşen kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum Sayın Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederim” dedi.

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