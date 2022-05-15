Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza AydınDenizli karayolu Karacasu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 06 CGN 663 plakalı tır ile T.K. idaresindeki 20 ZP 750 plakalı tır kavşak içerisinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.S. ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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