Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti.

10 takım ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar sonucunda birinciliği Sabancı Üniversitesi, ikinciliği Boğaziçi Üniversitesi, üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi alırken, oyunun ruhu kupasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi kazandı.

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