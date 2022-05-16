Kuşadası Belediyesi’nden 80’inci yaş sürprizi

Kuşadası Belediyesi, Yavansu Mahallesi’nde yalnız yaşayan Mustafa Ak’a doğum günü sürprizi yaptı. 80’inci yaşına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sürpriz kutlama ile giren Mustafa Ak, Başkan Ömer Günel’e inceliği ve nezaketi için teşekkür etti.



Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, 80 yaşına giren yüzde 80 engelli Emekli Kıdemli Hava Albayı Mustafa Ak’ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Kadriye Hülya Ünal Ak, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünü arayarak yatalak olan annesine refakat etmek amacıyla bir süredir İznik’te bulunduğunu ve bu nedenle eşi Mustafa Ak’ın doğum gününü kutlayamayacağını ifade etti. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi sürpriz doğum günü kutlaması için harekete geçti. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ile birlikte Yavansu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Ak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Mustafa Ak’a Başkan Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını ileterek hediyesini verdi. 80’inci doğum gününe pasta ve hediye ile girmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Mustafa Ak “Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e gönderdiği doğum günü hediyesi ve bu güzel jest için çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir başkanımız var. Onunla gurur duyuyoruz” dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ise Kuşadası Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerinin yanında olmak için çalıştıklarına dikkat çekerek “Belediyemizi arayarak şehir dışında bulunduğu için eşinin doğum gününü kutlayamayacağını belirten ve bizden destek isteyen Kadriye Hanım’ın talebine duyarsız kalmamız mümkün değildi. Başkanımız Ömer Günel’in de konudan haberdar olmasıyla Mustafa Amcamızı 80 yaşına girerken yalnız bırakmadık. Yaşadığı sevinç bizleri çok mutlu etti. Kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

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