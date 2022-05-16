Büyükşehir, Söke’de yaza hazırlık çalışması yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, Söke’de yaza hazırlık çalışması yapıyor

İHA

Büyükşehir, Söke’de yaza hazırlık çalışması yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 120 personelle Söke’ye yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri rutin çalışmaların yanında hummalı bir genel çalışma yürütüyor.
Yapılan çalışmalarla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri yolları ve durakları yıkarken Fen İşleri ekipleri de Mehmetçik Caddesi’nde asfaltlama öncesi kazı çalışmasına başladı. Diğer taraftan ASKİ ekipleri 40 personelle üstyapı tamiratını devam ettirirken Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri de Söke’yi baştan aşağı güzelleştiren mevsimlik çiçek dikimlerine başladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke’de dört farklı daire başkanlığının sahadaki ekipleriyle hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin rutin çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen çalışmayla altyapı ve üstyapı düzenlemesi yaptıklarını, bunun için de 120 personelin ve onlarca aracın görevlendirildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Belediyeler Birliği heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Çevre Belediyeler Birliği heyeti Başkan Çerçioğlu ile ...
Buharkent’te sezonun ilk Tırmanma Yarışı Nefes kesti
YEREL HABERLER Buharkent’te sezonun ilk Tırmanma Yarışı Nefes kesti
Bu defa mevlit okutma kararı aldılar Çeyrek asırdan bu yana oyalanan Aykonut sakinlerinden ilginç karar
YEREL HABERLER Bu defa mevlit okutma kararı aldılar Çeyrek asırdan ...
Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk, Efeler halkıyla buluşacak
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk, Efeler halkıyla buluşacak
İncirliova’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İncirliova’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
Kuşadası Belediyesi’nden 80’inci yaş sürprizi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden 80’inci yaş sürprizi
Geleceğin golfçüleri sertifikalarına kavuştu
YEREL HABERLER Geleceğin golfçüleri sertifikalarına kavuştu
Başkan Çondur; “Ege Bölgesi, cazibe merkezi haline geldi”
YEREL HABERLER Başkan Çondur; “Ege Bölgesi, cazibe merkezi haline ...
Aydın’da başıboş köpekler hem yayaların hem de sürücülerin korkulu rüyası haline geldi
YEREL HABERLER Aydın’da başıboş köpekler hem yayaların hem de ...
Aydınlı doğa severlerin bu haftaki durağı Datça oldu
YEREL HABERLER Aydınlı doğa severlerin bu haftaki durağı Datça oldu
Nazilli Belediyesi personeline iki günlük hizmet içi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi personeline iki günlük hizmet içi ...
Çine’de polis ekipleri denetim yaptı
YEREL HABERLER Çine’de polis ekipleri denetim yaptı
MHP Efeler İlçe Teşkilatı, şehit annesi Yıldırım'ın gönlünü aldı
YEREL HABERLER MHP Efeler İlçe Teşkilatı, şehit annesi Yıldırım'ın ...
Aydın Devlet Hastanesi yönetimi engelli personeller ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi yönetimi engelli personeller ...
Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi
YEREL HABERLER Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından ...
Başkan Arslan, “Artan konut fiyatları Maliye Bakanlığı’nın takibinde olacak”
YEREL HABERLER Başkan Arslan, “Artan konut fiyatları Maliye ...
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası ...
Koçarlı MYO’da Deprem ve Yangın Tatbikatı gerçekleşti
YEREL HABERLER Koçarlı MYO’da Deprem ve Yangın Tatbikatı gerçekleşti
Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı
Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
Esnaf odalarında Künkçü dönemi
YEREL HABERLER Esnaf odalarında Künkçü dönemi
Eski Muhtar’ın aşısı, önce damaklarda taht kurdu şimdi de panzehir olarak kullanılacak Umurlu’nun Bekiroğlu Eriği, sadece gıda değil sağlık alanında da kullanılacak
YEREL HABERLER Eski Muhtar’ın aşısı, önce damaklarda taht kurdu ...
Kuyucak, özel misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Kuyucak, özel misafirlerini ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.