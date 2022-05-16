Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası sona erdi

Efeler’de 40 yaş üzeri veteran sporcuların yarıştığı, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam eden Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası yapılan kupa töreni ile sona erdi.



Çeşitli etkinliklerle üç gün boyunca gerçekleşen tenis turnuvası; Aydın, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir, Burdur, Isparta ve Sakarya gibi ülkenin birçok ilinden Efeler'e gelen veteran sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Keşkek ikramı, halk oyunları gösterisi gibi çeşitli etkinliklerle süren turnuva, kupa töreni ile sona erdi.



Törende dereceye girenlere ödüllerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer takdim etti. Başkan Atay tüm katılımcıları tebrik ederken, Kaymakam Kaya ile Hasan Dinçer, tenis turnuvasına ev sahipliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.



3 gün boyunca süren Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası’nda dereceye girenlerin grupları ve isimleri ise şöyle:

1’inci Grup Birinci Muhammed Diello (Aydın), ikinci Arda Gönen, 2’inci Grup Birinci Süleymane Julesba (Aydın) İkinci Yağız Baygın Edremit, 3’üncü Grup Birinci Şafak Ağaçlıyol (Bursa), İkinci Ali Rıza Uğur (Kuşadası), 4’üncü Grup Birinci Ali Alagöz (Kuşadası), İkinci Burak Karakaya (Didim), 5’inci Grup Birinci Nihat Öze (Kuşadası), 2’nci Kamil Uysal (Aydın), 6’ncı Grup Birinci Gökhan Aksu (Aydın), İkinci Burak Kabalı (Aydın), 7’nci Grup Birinci Hasan Korkmaz (Burdur), İkinci Cem Zorlu (Salihli).

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.