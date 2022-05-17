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Vatandaşlar Menderes'in anısına sahip çıktı, Bakan Soylu teşekkür etti Adnan Menderes Müzesi, 4 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İHA

Vatandaşlar Menderes'in anısına sahip çıktı, Bakan Soylu teşekkür etti Adnan Menderes Müzesi, 4 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 4 ay önce açılışı yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, 40 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan teşekkür ederek “Milletimiz, Menderes’in anısına sahip çıkıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Aydın ziyaretinde açılışı yapılan, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde Çine Çayı’nın kenarında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeyi gezen vatandaşlar, merhum Başvekil Adnan Menderes’i yad ederken, o dönemde yapılan hizmetleri öğrenme imkanı bularak adeta geçmişe yolculuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze açılışı sonrasında “Mutlaka görün” çağrısına kulak veren, Aydın ve ülke genelindeki vatandaşlar, adeta müzeye akın ediyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturan vatandaşlar müzeyi gezip, Adnan Menderes’i anarken, o dönem ülke için hayata geçirilen projeleri, yaşananları tanıma fırsatı yakalıyor.

“Milletimiz, Menderes’in hatırasına sahip çıkıyor”
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin 4 ayda 40 bin 815 ziyaretçiye ev sahipliği yapmasının ardından vatandaşlara teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda “Milletimiz, şehit Başvekilimiz Adnan Menderes'in anısına sahip çıkıyor. Adnan Menderes Müzesi tarihin yeniden ve gerçeklerle yazıldığı yer. Açıldığı günden bugüne kadar kısa bir sürede toplam 40 bin 815 ziyaretçiyi ağırladı” ifadelerine yer verdi.

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