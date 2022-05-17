ADÜ Ziraat Fakültesi, yeni analiz cihazı ile üreticilerin hizmetine hazır

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi üreticilere daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni almış olduğu ICPOES cihazı ile analiz işlemlerine başladı.



Cihaz ile ilgili bilgi veren Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Aydın, aletin temin edilmesinde destekleri olan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve rektör yardımcılarına teşekkür etti. Bölgeye ve üreticilere analiz olarak; toprak, bitki, tarımsal ürünler, gıda ürünleri, canlı dokular, jeolojik numuneler, yağlar, çevresel numuneler ve su numunelerinde elementel analizler işlemlerini yapacaklarını belirten Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Prof. Dr. Gönül Aydın, “Yapılacak olan analizler ile gübre kullanımındaki maliyetlerinin azaltılacak. Üreticilere en uygun gübrenin kullanım önerilerinin yapılacak, gereksiz gübre kullanımının önüne geçilecek, su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin tespit edilmesinde ve yönetilmesinde katkı sunulacak” şeklinde konuştu.



Analiz yaptıracak olan üreticileri Ziraat Fakültesi'ne beklediklerini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, analizler ve ücretlendirme hakkında bilgilerin Ziraat Fakültesi internet sayfasında olan https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/ziraat/ yer aldığını belirtti.

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