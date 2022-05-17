Efeler'in tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, hayata geçmesine öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun hazırladığı 'Entrikalı Dolap Komedyası' isimli oyun sanatseverlerle buluştu.



Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleriyle kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla sahnelenen Entrikalı Dolap Komedyası isimli oyun Efelerli vatandaşların yoğun ilgisini almış, salonda boş yer kalmamıştı. Söz konusu oyun, daha önce izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için, 16 Mayıs Pazartesi günü tekrar tiyatroseverlerin karşısına çıktı.



Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan oyun, salonu dolduran vatandaşlara hoş bir gece yaşattı. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına'nın yönettiği iki perdelik komedi oyunu vatandaşlarla buluşurken, oyunda Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri ve tiyatro atölyesi öğrencileri birlikte yer aldı. Yoğun ilgi gösterilen oyunun sergilendiği salonda boş koltuk kalmadı. Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada oyunun önümüzdeki sezonda sahnelenmeye devam edeceği bildirildi.

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