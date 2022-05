Aydın'da binlerce çocuğa spor malzemesi dağıtıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Valiliği işbirliği ile çocukların moralini yüksek tutarak eğitim ve öğretimlerinde spor ile bir arada olmalarını sağlamak için başlatılan 'Spor İçin Her Yerdeyiz' projesi çerçevesinde Aydın’ın 17 ilçesinde belirlenen 17 okula spor malzeme desteği dağıtımı başlatıldı.



Çocukların ve gençlerin spor yapmalarını çok önemsediklerini belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Sporu hayatında verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu görüyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için Bakanlığımızın, valiliğimizin destekleri ile hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız” dedi.



Tüm ilçelerdeki en az bir okula malzeme desteği yapılacağını belirten Fillikçioğlu, "Sporu yaygınlaştırmak için başta il merkezi olmak üzere tüm ilçelerimizden, köylerimize kadar spor tesisleri yapılmaktadır. Gençlerimizin sporla uğraşması bizim için çok önemli. Öncelikle sporla uğraşan genç disiplinli olacaktır. Bu disiplin neticesinde hayatında başarıya da yön verebilecek bir alt yapı oluşturmuş oluyor. Bu çerçevede okullarımıza futbol, basketbol, voleybol topları, badminton, bocce, hemsball setleri, dart, satranç, antrenman çanağı ve takım halinde slalom çubuğu spor malzemesi destekleri yaparak çocuklarımızın daha rahat spor yapmasını sağlayacağız. Bu projede her alanda ve her zaman büyük desteklerde bulunan Valimiz Hüseyin Aksoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

