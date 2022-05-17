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Nazilli Belediyespor altyapı devrimi yapacak

DHA

Nazilli Belediyespor altyapı devrimi yapacak


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,  (DHA) TFF 2'nci Lig'de sezonu tamamladıktan sonra planlama çalışmalarına erken başlayan Nazilli Belediyespor, altyapıya yatırım yapacak. Siyah-beyazlılar yeni dönemde kulübün altyapısını oyuncu fabrikasına çevirmeye çalışacak.
Nazilli Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Baskın Aksoy, Süper Lig seviyesinde tesislere sahip olduklarını ancak bu imkanların bugüne kadar verimli bir şekilde kullanılmadığını belirtti. Hedeflerinin oyuncu yetiştirip satarak kulübe gelir getirmek olduğunu belirten Aksoy, "Biz Nazilli Belediyespor olarak her yıl dışarıdan futbolcu alıp milyonlarca TL para harcıyoruz. Bunu değiştirmek için yönetim kurulu olarak çok önemli bir adım attık. Kulübün altyapısını futbolcu yetiştiren bir fabrikaya dönüştürmek istiyoruz. Aydınlı ve Nazillili çocuklarımızın, gençlerimizin hepsi yetenekli çocuklar. Biz yetiştirip, oynatıp, satacağız. Yetiştirdiğimiz oyuncunun önce A takımda oynaması ardından giderken kulübe bonservis kazandırması lazım. Böyle devam edersek kulübümüzün de bütçesi zamanla artacaktır" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2022-05-17 12:05:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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