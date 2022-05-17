Aydın'da Nisan ayında bin 243 araç trafikten men edildi

Aydın il genelinde, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan denetimlerde 189 bin 355 araç kontrol edilirken, bin 243 araç trafikten men edildi. Kusurlu bulunan 22 bin 652 araca da toplamda 14 milyon 809 bin 271 TL para cezası uygulandı.



Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Nisan ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 303 sürücü ve 1243 araç trafikten men edilmiş, 198 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Nisan ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 242 maddi hasarlı, 288 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 532 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 380 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi.

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