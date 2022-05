130 bin fideyi yarım saatte bitirdiler

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan ata tohumu fidelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterince, 130 bin fide yarım saatte bitti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

“Ata Tohumları” projesinin her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile 2 hafta önce Efeler ilçesinde dağıtımı yapılan fideler, vatandaşların yoğun talebi üzerine ikinci kez dağıtıldı. Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan ve domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fidelerinin dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar dağıtılan fidelerden almak için adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşlar için Kent Meydanı’na getirilen 130 bin fide ise yoğun ilgi sonrasında yarım saatte tükendi.

Vatandaşların yoğun talebi sonrasında Efeler’de ikinci kez fide dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, “Biz bu fide dağıtımlarımız iki hafta önce de Efeler ilçemizde yapmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda bugün de 130 bin adet domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye ata tohumlarımızı yine Efelerli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde bu dağıtımlarımızı yaptık. Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımızın evinde bu tip besinleri sebzeleri yetiştirmek suretiyle hem ev ekonomisine katkı hem de ata tohumlarımızı tekrar yeşertmek amacıyla yaptığımız bu çalışmalara bundan sonra da devam edecek. Vatandaşlarımızdan talep çok yoğun olduğu için Efeler’de ikinci dağıtımı yaptık. Tarımla ilgili bütün çalışmalarımız olduğu gibi bunlara da devam edeceğiz” dedi.



“Kokusu çocukluğumuza götürüyor”

Ata tohumlarının kokusunun kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü ifade eden Yaşar Özcan, “Böyle bir uygulama çok iyi bir şey. Hem kendi domateslerimizi kendimiz üreteceğiz hem de doğal olacak. Kendi bahçeme ekeceğim. Çok memnunum uygulamadan. Halka çok büyük bir hizmet bence. Çünkü insan ata tohumunu doğallığı arıyor. Kokusunu özlüyor, eski domatesin, salatalığın. Bu tohumların kokusu bile çocukluğumuza götürüyor” dedi.

Ata tohumlarına sahip çıktığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Süleyman Alanoğlu ise “Her sene fidelerin dağıtılması çok güzel bir şey. Özlem Başkana da ata tohumlarına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Fidelerden almak için geldim. İlk kez alıyorum ama sürekli dağıtıldığını biliyorum. Bugüne nasip oldu. Bu fideleri evin bahçesine dikerek yetiştireceğiz” dedi.

Aldığı fideleri çoğaltmayı düşündüğünü ifade eden Özgür Korkmaz da, “Etkinlik çok güzel ama günümüz şartlarında daha çok artırılması gerekiyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle şeylerin devamı gelir ve yaygınlaşır. Ben de aldığım fideleri evimin arsasına ekip çoğaltmayı düşünüyorum. Ayrıca ata tohumlarına sahip çıktığı için Özlem Başkanımıza da teşekkür ederim” dedi.

Ata tohumlarından her sene almaya çalıştığını ve projeden memnun olduğunu ifade eden Gönül Ok, “Etkinlikleri çok iyi buluyorum. Belediyemizin ata tohumlarına sahip çıkması çok güzel bir şey. Ben zaten daha öncesinde de almıştım. Bahçeme biraz ekmiştim. Tekrar dağıtıldığını duyunca almaya geldim. Çok güzel bir proje ve daha fazla kitleye ulaşması çok güzel olur. Belediye Başkanımıza da teşekkür ederim böyle bir uygulama yaptığı için” dedi.

