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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaya öğrencileri ve velileri seminere davet etti

İHA

İncirliova Belediyesi, İletişim ve Eğitim Uzmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu'nun katılımıyla 21 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği eğitim semineri ile üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile ailelerine başta sınav stresi olmak üzere meslek seçimi, verimli çalışma ve motivasyon konularında bilgi verecek. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, öğrencileri ve velileri seminere katılmaya davet etti.

Başkan Kaya öğrencileri ve velileri seminere davet etti

İncirliova Belediyesi, İletişim ve Eğitim Uzmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nun katılımıyla 21 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği eğitim semineri ile üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile ailelerine başta sınav stresi olmak üzere meslek seçimi, verimli çalışma ve motivasyon konularında bilgi verecek. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, öğrencileri ve velileri seminere katılmaya davet etti.

İncirliova Belediyesi tarafından, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile ailelerine yönelik Sınav Öncesi Kariyer Motivasyonu semineri düzenlenecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen seminer, İletişim ve Eğitim Danışmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nun katılımı ile İncirliova Belediyesi Kültür Merkezi’nin üçüncü katındaki tiyatro salonunda, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Kaya, "Üniversite sınavı, çocuklarımızın yaşamına yön veren çok önemli bir gerçek. Üstelik bu sınav sürecinden sadece çocuklar değil, ailenin büyük küçük tüm bireyleri etkileniyor. Aileler haklı olarak çocuklarının güzel bir meslek seçmesini, iyi okullarda okumasını istiyor. İncirliova Belediyesi olarak bizde üniversite sınavına hazırlanan evlatlarımıza ve ailelerine destek olmak amacıyla İletişim ve Eğitim Uzmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nun katılımıyla bir eğitim semineri düzenlemeye karar verdik. Bu seminerde konuğumuz sınava hazırlanan öğrencilerimize ve ailelerine meslek seçimi, doğru kariyer planlama, sınav motivasyonu, stres yönetimi ve verimli çalışma konularında bir söyleşi gerçekleştirecek. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrenci gruplarını ve ailelerini 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da İncirliova Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenleyeceğimiz etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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