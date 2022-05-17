Nazilli’deki Liselerin Bilim projeleri görücüye çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde liselerin hazırladığı 30 özel projeden oluşan ‘Bilim Şenliği’ büyük ilgi gördü.



19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Şenliği etkinliği Belediye Meydanı’nda gerçekleşti. Liselerin hazırladığı 30 projenin görücüye çıktığı Bilim Şenliği etkinliğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Güleken Akbaş, Nazilli Sosyal Hizmetler Müdürü A.Gani kavak, okul müdürleri, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve davetliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşması Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, bu tarz projelerin bilimin önemini ve birçok teorik bilginin, gerçek yaşamda işleyişinin fark edilmesinde büyük önem arz ettiğini vurguladı. Etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Müdür Şimşek, “Liselerimizin hazırladığı 30 projeden oluşan Bilim Şenliği’mizi yapıyoruz. Bu tarz projeler bilimin önemini ve birçok teorik bilginin, gerçek yaşamda işleyişinin fark edilmesini sağlar. İnsanları düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya sevk eder. Aynı zamanda, öğrencilerimize farklı konularda gözlem yapmayı ve bilim insanı olma yolunda, olumlu yönde gelişmelerine katkı sunar. Sevgili gençler, sizler vatanımızın, ay yıldızlı bayrağımızın, şanlı devletimizin ve aziz milletimizin umudusunuz. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin, bilim ve teknikte yeni buluşlara katkı sağlamasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum. Bu bağlamda şimdiden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bizlere bu gururu yaşatan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Saygılar sunarım” dedi.

Açılış konuşmasının ve kurdele kesiminin ardından etkinlikte bulunan stantları gezen protokol üyeleri, projeler hakkında bilgi alarak öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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