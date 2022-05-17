ASKİ Bozdoğan'da altyapı ayağını güçlendiriyor

Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) kent genelinde altyapı ve üstyapı işlerine devam ediyor.



İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ASKİ, Bozdoğan'da da çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hatlar oluşturmakla birlikte bakım ve onarım çalışmalarını da hızla gerçekleştiren ASKİ ekipleri, Yeni Mahalle'deki Yazıkent Caddesi ve birçok sokakta altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Bağlantı hatlarını yenileyen ASKİ ekipleri üstyapıyı da sorunsuz hale getiriyor. Mahallelerinde yapılan çözüm odaklı, uzun ömürlü ve hızlı çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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