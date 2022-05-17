Geleceğin piyanistleri performanslarıyla beğeni topladı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle Tarihi Kervansaray’da düzenlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Konserleri devam ediyor.



Kuşadası’nın tarihi mekânlarından Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Viyolonsel Piyano Resitali’nden sonra ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Konserleri bu kez de Piyano Sınıfı Konseri’ne ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğiyle gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde, ünlü besteleri piyanoda başarıyla seslendiren öğrenciler izleyenlerden tam not aldı. Eğitimlerini ADÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlileri Aleksandr Mekaev, Elena Yusupova ve Elif Yazgan’dan alan geleceğin piyanistleri konser sonunda ayakta alkışlandı. 24 Haziran’a kadar sürecek olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Konserleri ücretsiz olarak izlenebilir.

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