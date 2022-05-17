Aydın’da ani sıcaklık düşüşü yaşanması bekleniyor

Aydın genelinde hava sıcaklıklarında Perşembe ve Cuma günü ani düşüş yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “halken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde 510 derece azalarak, 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günleri mevsim normallerinin 2 ile 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde (3 ile 6 derece) seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.