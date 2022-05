Turizmin başkenti Didim Vegfest'e hazırlanıyor

Didim VegFest'e sayılı günler kala Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, düzenlenen basın toplantısında gazeteciler ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Atabay, tüm vatandaşları Didim VegFest'e davet etti.

Dünyada 'Vegan Dostu' statüsünü kazanan ikinci kent olan Didim'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen Didim VegFest, 202122 Mayıs tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenecek etkinlikte veganizmin tüm detayları, mezbaha gerçekleri, hayvan hakları, türcülük gibi konularda paneller düzenlenecek. Konserler ve çeşitli etkinlikler ile eğlence ise bitmeyecek. Didim VegFest için kente gelen katılımcılar, vegan lezzetlerin tadına bakma şansına da erişecek.

Didim VegFest'e sayılı günler kala Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, düzenlenen basın toplantısında gazeteciler ile bir araya geldi. Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener de katıldı.

3 gün sürecek Didim VegFest'te 100'den fazla firmanın vatandaşlar ile buluşacağını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm vatandaşları festivale katılmaya davet etti. Başkan Atabay, "Türkiye’nin ilk ve tek vegan kenti olarak festivalimizi yeniden düzenlenmenin mutluluğu içerisindeyiz. Apollon Tapınağı etrafında 3 gün sürecek festivalimizin hazırlıkları sürüyor. 50 ulusal, 101 yerel 21 STK ve 21 yerel firma olmak üzere çok sayıda katılımcı yerini ayırttı. Kentimizin tanıtımı için büyük rol oynayan, Didim ekonomisine can suyu olacağını düşündüğümüz bu festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İnanın ki festivale katılacak olan tüm yurttaşlarımızın, kentimizde misafir olarak bulunan turistlerimizin ve firmalarımızın 3 günü dolu dolu geçirmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Didim VegFest, veganlık felsefesini tüm dünyaya tanıtacak. Didim'de, tüm renklere kucak açan kentimizde düzenlenecek bu festivale herkesi bir kez daha davet ediyorum" dedi.

