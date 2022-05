135 yıl hapsi istenen `Bitcoin Safiye´ ve eşi 39 sayfa savunma yaptı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla haklarında dava açılan Safiye Gökçe Yüce (42) ile Oğuzhan Yüce (47) çiftinin yargılanmasına başlanıldı. Can güvenliği endişesiyle SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Yüce çifti suçsuz olduklarını belirtirken, hazırladıkları 39 sayfadan oluşan savunmayı avukatları aracılığıyla mahkemeye teslim etti.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 5 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Safiye Gökçe Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın'da 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla aranan Safiye Gökçe Yüce, 8 Kasım 2019 tarihinde Bursa'da yakalandı.

Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. Yüce'ye takılan elektronik kelepçe 1 yıl sonra çıkarıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8'inci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşma görüldü.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK' DİYEREK MAHKEMEYE SEGBİS İLE BAĞLANDI

Safiye Gökçe ve eşi Oğuzhan Yüce, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle duruşmaya Nazilli Adliyesi´nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada 13 mağdur ile tarafların avukatları hazır bulundu. Yüce çifti, el yazısıyla yazdıkları 39 sayfadan oluşan savunmalarını avukatları aracılığıyla mahkemeye teslim etti. Kimseyi dolandırmadığını belirten Safiye Gökçe Yüce, "26 ay boyunca hiç ihlal gerçekleştirmeden, adaletin bana uygun gördüğü cezanın gerekliliğini yerine getirerek tüm saldırılara, tehditlere, hakaretlere cevap vermeden şahsıma, aileme, çocuklarıma ve akrabalarıma yapılanları susup sineye çekerek mahkeme gününü bekledim. Adalet elbet yerini bulacaktır dedim. Eksik evrakların tamamlanmasıyla yaşadığım süreçte bana yapılan haksızlıkları da beyan ederek suçsuzluğumun adalet önünde gerçekleşmesini temenni ederim" dedi.

'KAZANANLAR SUSTU, ZARAR EDENLER ONLARI DOLANDIRDIĞIMI SÖYLEDİ'

Safiye Gökçe Yüce, savunmasının devamında bu işlerle amatörce uğraştığını herkesin bildiğini söyledi. Kazananların sustuğunu ancak zarar edenlerin kendilerini dolandırmakla suçladığını belirten Safiye Gökçe Yüce, "Müştekilerin tamamı benim bu işte amatör olarak uğraştığımı biliyordu. Elde ettiğim karları kendilerine ödedim. Zarar edenler olmuştur. Ancak kar edenler bu işe sesini çıkarmamış zarar edenler ise benim onları dolandırdığımı söylemişlerdir. Beyan ve suçlamaları kabul etmiyorum. Ben tamamen iyi niyet esası ile hareket ettim. Mahkemeniz tarafından yeniden inceleme yapılmasını istiyorum. Üzerime atılı suçu işlemedim" diye konuştu.

Mağdurların ifadelerinin ardından duruşma 7 Haziran 2022 tarihine ertelendi.

