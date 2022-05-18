Nazilli’de afet gönüllüleri akreditasyon eğitimi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de afet gönüllüleri akreditasyon eğitimi aldı

İHA

Nazilli’de afet gönüllüleri akreditasyon eğitimi aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde AFAD Gönüllüleri için akreditasyon eğitimi düzenlendi. AFAD eğitmenlerinin katıldığı eğitimlerde 45 gönüllü katıldığı eğitimlerde teorik ve uygulamalı olarak afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesinin girişimleri ve Nazilli kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün desteği ile Çapahasan İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk bölümü tamamlandı. AFAD Eğitmenleri Muhsin Soysal, İsmail Ünal ve Huriye Çiftçi tarafından verilen eğitimlerde afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma vb. birçok faaliyetin nasıl yapılacağını öğrendi. Ayrıca Aydın Kızılay İlkyardım Müdürü Uzay Tok tarafından da ilkyardım eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı sınavlarla gönüllülerin bilgileri de ölçülürken önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Nazilli ve Aydın’daki eğitimlerin tamamlanması ile birlikte başarılı olan gönüllülere sertifika verileceği öğrenildi.

Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Nazilli şube Yönetim Kurulu Adına açıklama yapan Onur Kır ve Abdurrahman Sevgi, yaptıkları bilgilendirmede: “AFAD Gönüllüleri, afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi Yönetim Kurulu olarak AFAD Aydın Şube Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Nazilli’de TRAC üyeleri ve sivil vatandaşlara hafif arama kurtarma eğitimi düzenlendi. 5 gün sürecek olan hafif arama kurtarma eğitimine Nazilli’de başlanılmış olup AFAD gönüllülerine çadır kurma eğitimi verilmiştir. 21 Mayıs 2022’de verilecek olan eğitim Sümer park alanında, 22 Mayıs 2022’de Aydın AFAD İl Müdürlüğünde verilecek olan saha eğitimleri, yazılı sınav ve uygulamalı saha tatbikatı sonrasında gönüllüler Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanacaklardır. Başta eğitimleri veren AFAD eğitmenleri Muhsin Soysal ve İsmail Ünal olmak üzere bizlere büyük destek veren Nazilli Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy’a, Belediye Başkanı sayın Kürşat Engin Özcan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın İsmail Şimşek’e, Milli Eğitim Şube Müdürü sayın Yıldıray Demir, Çapahasan İlköğretim okulu Müdürü Ferhat Parmaksız’a, Müdür Yardımcısı Uğur Güzel ve tüm destek verenlere teşekkürlerimizi sunarız” dediler.
“Olumsuz durumlara karşı her açıdan eğitimli olmalıyız”
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de konuşmasında, “Ülkemiz coğrafi anlamda çok güzle bir ülke olmasına rağmen maalesef deprem ve afet bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte yaşadığımız depremler ve afetler hepimizi derinden etkiledi. Biz de bu olumsuz durumlara karşı her açıdan eğitimli olmalıyız. Burada yapılan eğitimler bu anlamda çok önemli. Ben hepinizi kutluyorum ve eğitimler sonucunda başarılı olmanızı diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Plaj voleybolunun yıldızları Pro Tour Kuşadası Challenge’da buluşacak
YEREL HABERLER Plaj voleybolunun yıldızları Pro Tour Kuşadası ...
135 yıl hapsi istenen `Bitcoin Safiye´ ve eşi 39 sayfa savunma yaptı
YEREL HABERLER 135 yıl hapsi istenen `Bitcoin Safiye´ ve eşi 39 ...
Didim’de Masterler Futbol Şenliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Didim’de Masterler Futbol Şenliği gerçekleştirildi
Didim’de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Didim’de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni ...
Turizmin başkenti Didim Vegfest'e hazırlanıyor
YEREL HABERLER Turizmin başkenti Didim Vegfest'e hazırlanıyor
Vali Aksoy, Buharkentli muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Buharkentli muhtarlar ile bir araya geldi
Nazilli Belediyesi kursiyerlerinin resim sergisi beğeni kazandı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi kursiyerlerinin resim sergisi ...
Aydın’da ani sıcaklık düşüşü yaşanması bekleniyor
YEREL HABERLER Aydın’da ani sıcaklık düşüşü yaşanması bekleniyor
Geleceğin piyanistleri performanslarıyla beğeni topladı
YEREL HABERLER Geleceğin piyanistleri performanslarıyla beğeni ...
Koçarlı'da Robofest Robotik Kodlama Yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Koçarlı'da Robofest Robotik Kodlama Yarışması ...
ASKİ Bozdoğan'da altyapı ayağını güçlendiriyor
YEREL HABERLER ASKİ Bozdoğan'da altyapı ayağını güçlendiriyor
Nazilli’deki Liselerin Bilim projeleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Nazilli’deki Liselerin Bilim projeleri görücüye çıktı
Çine’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çine’de trafik kazası: 2 yaralı
Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül
YEREL HABERLER Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül
Bu iş için özel ekip kurdular, kişi başı aylık 30 bin TL kazanıyorlar
YEREL HABERLER Bu iş için özel ekip kurdular, kişi başı aylık 30 bin ...
Enerji Kentleri Birliği Kuşadası’nda toplandı Başkan Zolan, "Enerjinin dikkatli ve verimli kullanılması gerekiyor"
YEREL HABERLER Enerji Kentleri Birliği Kuşadası’nda toplandı Başkan ...
Aydın’ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor İncirin döneri ile ara öğünler, reçeli ile kahvaltılar tatlanıyor
YEREL HABERLER Aydın’ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki ...
Başkan Kaya öğrencileri ve velileri seminere davet etti
YEREL HABERLER Başkan Kaya öğrencileri ve velileri seminere davet ...
ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir ...
OKT Trailer İSG çalışmalarındaki hassasiyetini canlandırdı
YEREL HABERLER OKT Trailer İSG çalışmalarındaki hassasiyetini ...
130 bin fideyi yarım saatte bitirdiler
YEREL HABERLER 130 bin fideyi yarım saatte bitirdiler
Ünlü şarkıcı Kuyucak'taki 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Kuyucak'taki 19 Mayıs coşkusuna ortak ...
Aydın'da Nisan ayında bin 243 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Aydın'da Nisan ayında bin 243 araç trafikten men ...
Kickboks Açık Dünya Kupası'na Aydınlı sporcular damga vurdu
YEREL HABERLER Kickboks Açık Dünya Kupası'na Aydınlı sporcular damga ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.