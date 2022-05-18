MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 19 Mayıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Her şey ilk adımla başladı. Adımlar birleşti mücadele oldu. Mücadeleler hızlandı, tarihle birleşti, tarihin sayfalarını mühürler vurdu ve o tarih Türk diye okundu” dedi.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “19 Mayıs 1919, aklın, asaletin sabrın, Türk milliyetçiliği şuurunun, stratejinin ve bağımsızlık sevdasının ürünüdür. 19 Mayıs, milli dirilişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs, zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk’ün kudretli yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var olma kavgasıdır. Bu yürüyüş, bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren müstevlileri İzmir’e kadar kovalayan iradenin eseridir. Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023’ün güçlü Türkiye’sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz. Gençlerimizin, dünün saygın hatıralarına mutlaka sahip çıkacağına, art niyetlilere ve bunlara çanak tutanlara fırsat vermeyeceğine yürekten inanıyoruz. Türk gençliği aklıyla, ahlakıyla, inancıyla, zekasıyla, zarafetiyle, edebiyle, erdemiyle, cesaretiyle parlayan kılıçtır, tutan kalemdir, okuyan kabiliyettir, seven kalptir, sevilen kalenderliktir. Türk gençliği öz ufkumuz, göz nurumuz, gönül surumuzdur. Gençlerimiz geleceğe yazılmış ve henüz açılmamış mesajımızdır. Hepsi var olsun, hepsi mutlu olsun, yolları ve bahtları da açık olsun. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti ile donanmış, endüstri 4.0 disiplininde, bir elinde ilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan, büyük Türkiye’nin ana dinamiği, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin bileği bükülmez bekçileri, Atatürk'ümüzün umudu Türk gençliğimizin Türk Milletimizi güçlü yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz” dedi.



"Ne Mutlu Türküm Diyene, seslenişi bizim irade bayrağımızdır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki asil kandadır” diyen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mesajının devamında şunları kaydetti; “19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun’a çıkan irade hala damarlarımızdadır. 19 Mayıs 1919’un 103. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk milliyetçisi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Türk gençliğinin ve Türk Milleti’nin ve yürekli efe hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum."

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